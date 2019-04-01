Питкеев: нагрузки у Тутберидзе ровно такие, чтобы побеждать на Олимпийских играх

Бронзовый призёр чемпионата России 2015 года в одиночном катании Адьян Питкеев, принявший решение завершить карьеру, рассказал, как относится к тренеру Этери Тутберидзе.

«У меня нормальное общение с Этери Георгиевной – не каждую неделю, но всё в порядке. Все обсуждают её работу, но мало кто о ней действительно что-то знает. Если коротко: нагрузки там ровно такие, чтобы побеждать на Олимпийских играх – в чём проблема? Результат есть – значит всё хорошо. Но когда есть успех, то есть и негатив к нему. Я не буду грубить, но негатив исходит от тех, кто занимается мало чем полезным.



Говорят, что в группе Тутберидзе либо становишься чемпионом, либо пропадаешь. Но давайте посмотрим на мировое фигурное катание: сколько было суперюниоров и очень талантливых людей? Сколько из них в итоге добились успехов? Так получилось, что многие именно из группы Тутберидзе выходят на высокий уровень в юниорском возрасте.



Три главных качества Этери Георгиевны: а) преданность делу – полная самоотдача, готовность работать целыми днями; б) требовательность – в итоге это передается на будущее, я по себе замечаю; в) умение создать хорошую атмосферу в тренировочном процессе.



Эту атмосферу часто называют стрессовой, но не надо путать: есть напряжённая атмосфера, а есть атмосфера соперничества – совсем не одно и то же. Да, соревновательная атмосфера есть всегда, чувство конкуренции – это придаёт намного больше уверенности, когда ты соревнуешься. Напряжение – именно конфликтности – нет вообще», – цитирует Питкеева Sports.

Питкеев является серебряным призёром юниорского чемпионата мира и победителем первенства России среди юниоров 2014 года.