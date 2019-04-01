Хованцев: второй сезон будет определяющим, всё ли мы правильно делаем

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какие события сезона-2018/19 его порадовали, а какие огорчили.

«Порадовали чемпионат мира—2019, серебро Саши Логинова и Кати Юрловой. Два золота в эстафетах Оберхофа. Огорчили неудачные гонки, упущенные возможности на чемпионате мира, где мы были в шаге от медалей. Смешанная эстафета там же, где были неудачные лыжи», — приводит слова Хованцева Rusbiathlon.

Хованцев также отметил важность предстоящего сезона.



«Второй сезон будет определяющим, всё ли мы правильно делаем. Стоят задачи: совершенствование техники, увеличение объёмов некоторых компонентов, работа над стрельбой. Ведь мы по скорострельности в лидерах, а качество стрельбы, особенно в спринте хромает. Работаем и будем дальше работать на тренажерах, отрабатывать навыки подхода к рубежу», — отметил тренер.