Стало известно, когда будет вынесено решение по делу биатлонистки Васильевой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой будет вынесено в конце апреля. Спортсменка пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. По словам Маргариты, она не смогла правильно заполнить информацию в системе ADAMS.

«В конце апреля будет заседание независимой антидопинговой комиссии IBU, которая рассмотрит её дело. Тогда и будет вынесено решение», — приводит слова Драчёва ТАСС.



В марте Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию Васильевой. Спортсменке грозит дисквалификация.

В нынешнем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия).