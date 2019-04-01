Падин: Сливко нужно увеличить объём сердца

Тренер резервной женской сборной России по биатлону Андрей Падин оценил выступление Виктории Сливко в нынешнем сезоне. Она стала победительницей общего зачёта Кубка IBU.

«Я считаю, что Вика провела очень успешный сезон. Но тренер всегда будет малость недоволен, ведь хочется большего. Сливко выиграла Кубок IBU, взяла два „Малых хрустальных глобуса“. Это великолепный результат. Но очень хотелось ещё и медаль чемпионата Европы. Увы, не вышло. Есть над чем работать. В первую очередь нужно удержать показатели, которых она достигла в этом сезоне. Заняться силовой подготовкой обязательно, увеличить объём мышц рук. Поддержать сердечную мышцу. Плюс Вике надо хорошо восстановиться, отдохнуть, чтобы пришли новые эмоции, желание, мотивация. Я уверен, что прогресс будет. Сливко — очень трудолюбивая биатлонистка, она — интеллектуальный спортсмен. Мне в ней больше всего нравится очень сильное стремление. Вика готова спорту отдать всю себя.



Конечно, скорость тоже хочется улучшить. Дистанционную скорость надо поднимать однозначно. И это возможно сделать. В первую очередь Вике нужно увеличить объём сердца. Плюс окислительный потенциал мышц. Если эти показатели поднять, можно будет переходить на более точечные.



Вика стрелять умеет однозначно. Да, в этом году немного ухудшились показатели по скорости и качеству. Но дело только в том, что увеличилась дистанционная скорость Сливко. Сейчас она понимает, что может бороться за высокие места даже с промахами. Нет того страха допустить ошибку, который преобладал раньше. И Вика может сейчас работать на рубеже более агрессивно», — цитирует Падина «Тюменская арена».

На чемпионате России в Тюмени Сливко завоевала бронзу в масс-старте.