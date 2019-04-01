Хованцев: в ключевой гонке сезона Логинов бежал на лыжах Латыпова

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о трудностях со стрельбой, которые возникли у Александра Логинова в конце сезона, а также оценил проблемы с лыжами.

«Действительно, в ряде стартов чемпионата мира, на последнем этапе Кубка планеты в Норвегии и в Тюмени на первенство страны стрельба у Александра получается не лучшим образом. Вмешивается такой фактор, как ветер. Из-за него часто возникают проблемы при стрельбе даже не стоя, а лёжа. Не всегда у спортсменов выходит правильно сделать корректировку. Мы до подхода к рубежу ещё можем что-то подсказать, но ветер ведь может и поменяться в любой момент. Яркий пример – масс-старт на чемпионате мира. Логинов бежал среди лидеров, чисто прошёл первую «лёжку», а на второй у него были три габарита на три часа.

Плюс у Александра есть такая специфика, что на пристрелке средняя точка попадания у него ниже центра мишени. А в гонке за счёт работы и интенсивности подхода стрельба уходит вверх. Ну и давайте не забывать, что Саша провёл вообще почти все гонки сезона. Такую нагрузку я не знаю, кто ещё смог бы выдержать. Так что есть и элемент усталости.

Проблемы с лыжами? Это действительно так. И я на тренерском совете СБР об этом сказал. Нам нужна шлифт-машина, которую мы бы возили с собой на Кубке мира. А так, у нас в ключевой гонке – масс-старт на финальном этапе в Хольменколлене, где Логинов бился за второе место, Саша бежал на лыжах Эдуарда Латыпова", — цитирует Хованцева «Тюменская арена».

Хованцев также оценил качество стрельбы Евгения Гараничева.

«Что касается Гараничева, график говорит, что показатель качества стрельбы в сезоне у него вырос. Но для Евгения катастрофически сложился чемпионат мира. Сначала этот лишний штрафной круг… Потом масс-старт, где он на последнем рубеже попал просто в шторм на пару с Йоханнесом Бё. Женя промахнулся четыре раза, а норвежец вообще все пять. Там ветер был больше 20 метров в секунду в порыве, стоять было сложно. Так что это своего рода трагедия для Гараничева. Считаю, что он был способен взять личную медаль на чемпионате мира. У него и скорость выросла после американского этапа Кубка мира, он был функционально готов», — сказал тренер.

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