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Норицын: Старых необходим пропуск гонок, чтобы удерживать высокую форму

Норицын: Старых необходим пропуск гонок, чтобы удерживать высокую форму
Другие / Биатлон

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил результаты Ирины Старых в сезоне-2018/19. Из-за проблем со спиной спортсменка досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде, а затем пропустила заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене.

«Стрелковые возможности Ирины все знают. Она – надёжный боец в этом компоненте. Надо только поработать ещё над временем нахождения на рубеже. Что касается скорости, то ходом Старых в начале сезона выглядела действительно впечатляюще. Но в итоге год показал, что у Ирины получилось снижение результатов.

Очевидно, что ей необходим пропуск гонок, чтобы удерживать высокую форму. И перед чемпионатами Европы и мира был месяц, чтобы восстановиться от нагрузок. Могу смело сказать, что нам это удалось. На последних контрольных тренировках Старых ходом была лучшей в команде. Но случилось обидная травма спины… Это стало большой потерей для сборной на чемпионате мира", — цитирует Норицына «Тюменская арена».

В общем зачёте Кубка мира Старых заняла 29-е место.

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