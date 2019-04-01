Брынзак: в сборной Украины есть очень перспективное поколение биатлонистов

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвёл итоги сезона.



«Вы все знаете, что был очень сложный сезон. Хотим мы того или нет, у нас наступает смена поколений. И девушки ещё изо всех сил держатся у нас в основной обойме, ведь молодёжь ещё не готова выступать на этапах Кубка мира, хотя у нас там есть очень перспективное поколение биатлонистов.



Нам очень важно было понять в этот сезон после Олимпиады, что у нас есть, какой потенциал у наших спортсменов. Проверить тренерские кадры, ведь у нас не было кому работать с женской командой. Тогда наши тренеры не захотели возглавлять команду, и пришлось искать кого-то за границей. Так уже сложилось, что по окончании сезона Андрей Прокунин в таком формате не захотел работать, но я думаю, что наши специалисты, которые уже работали с командой и продолжат это делать, справятся», — приводит слова Брынзака biathlon.com.ua.

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