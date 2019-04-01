Турсынбаева: думала, что четверной сальхов — это нечто невозможное

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на пресс-конференции в Алма-Ате, предшествовавшей шоу Ильи Авербуха, рассказала, что помогло ей исполнить четверной сальхов на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме.



«Я работаю над этим прыжком уже довольно давно, но, наверное, мне не хватало какого-то толчка, чтобы исполнять его на соревнованиях. Я его тренировала, но не задумывалась, что нужно исполнять его именно на стартах. Я думала, что это что-то невозможное. Это заметили тренеры, они и дали необходимый толчок», — рассказала Турсынбаева.



«Я могу сказать, что это действительно абсолютный рекорд. На данный момент четверные прыжки становятся планкой, которой стали многие. Но здесь мы подчёркиваем, что это прыжок, исполненный на взрослом турнире. В детском возрасте это исполнить попроще», — добавил Авербух.



Турсынбаева стала серебряным призёром чемпионата мира в Сайтаме, став первой взрослой фигуристкой в истории, чисто исполнившей четверной сальхов.

Турсынбаева: конечно, я рада серебру на чемпионате мира по фигурному катанию