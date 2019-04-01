Драчёв — о тренерском совете: больших обсуждений не было, всё нормально

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги заседания тренерского совета, которое состоялось в Тюмени сегодня, 1 апреля.



«Не обсуждали пока состав тренерского штаба. Главное было подвести результаты сезона, понять, где были ошибки, что нужно добавить. Рассмотрели каждую команду.



Всё основное заранее обсуждали — и после Эстерсунда, и после последнего этапа Кубка мира. Больших обсуждений не было, всё нормально, всё спокойно. Дальше работаем», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Эстерсунде сборная России завоевала три медали. В Кубке мира лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте. Россиянка Евгения Павлова была признана лучшим новичком сезона.

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