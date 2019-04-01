Турсынбаева: сначала в фигурное катание меня брать не хотели. Сказали — полная

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на пресс-конференции, посвящённой шоу Ильи Авербуха, рассказала, как началась её спортивная карьера.



«Меня отдали в фигурное катание для улучшения здоровья, и вы можете не поверить, но я была полным ребёнком. Отдали по стопам брата. Сначала брать не хотели, сказали — полная. Согласились только из-за моего брата. Выгоняли, но я приходила ещё. И я не помню, с какого раза, но меня взяли. Через года 2-3 стал заметен результат. Так всё и закрутилось», — рассказала спортсменка.



Элизабет Турсынбаева является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года, чемпионата четырёх континентов 2019 года, Универсиады-2019, а также бронзовым призёром зимних юношеских Олимпийских игр 2016 года.

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