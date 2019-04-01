Макеева – о травме в финале Кубка России: голеностоп сильно ушёл в сторону

Линейная «Ростова-Дон» и сборной России Ксения Макеева прокомментировала повреждение голеностопа, которое она получила в первом тайме финала Кубка России против ЖГК «Лада».



«Почувствовала дикую боль и жар, будто кровь прилила на пару секунд. Я поняла, что голеностоп сильно ушёл в сторону. Но наш физиотерапевт быстро сделал мне тейп, и я смогла вернуться на площадку. Во время игры мышцы были разогреты, так что боль вскоре ушла, а уже вечером я увидела отёк.



Сейчас мне предстоит курс восстановительных физиопроцедур, чтобы как можно быстрее избавиться от последствий повреждения. В принципе это рабочий момент. Пока есть небольшая хромота, но надеюсь, что скоро она пройдёт и я буду готова к следующим матчам. Это раньше при таких травмах рекомендовали лежать и ничего не делать, а сейчас, наоборот, врачи советуют побольше двигаться, чтобы всё быстрее заживало», – заявила Макеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову.

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