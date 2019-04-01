Лейман и Сергеева выиграли полумарафон «Сочи Автодром»

На официальной трассе Формулы-1 прошёл традиционный ежегодный легкоатлетический полумарафон «Сочи Автодром», в котором приняли участие свыше 2000 бегунов. Все три призёра в мужской категории установили личные рекорды.

Также были проведены забеги на дистанции 10 км и 5,5 км. У мужчин победу на «десятке» праздновал Егор Николаев, который имеет нейтральный статус, у женщин быстрее всех оказалась Ирина Шипицына.

Никита Степанов и Кристина Даниленко первенствовали на дистанции 5,5 км.

Лёгкая атлетика. Полумарафон «Сочи Автодром»

Мужчины

1. Андрей Лейман — 01:03.27

2. Артём Алексеев — 01:03.41

3. Александр Именин — 01:04.01

Женщины

1. Ирина Сергеева — 01:13.38

2. Евдокия Букина — 01:15.17

3. Елизавета Ерохина — 01:16.03.