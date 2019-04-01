Медведева: моё соперничество с Туктамышевой? Зайдите в мой «инстаграм»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах после завершения чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), где ей удалось занять третье место.

«Последнее время я держала себя в форме, поддерживала тело и дух всеми возможными способами. Как питанием, так и сном. Вот, к примеру, пару месяцев я не ем мяса. Посмотрим, как будет дальше. Но сейчас мне это помогает и физически, и морально. Я хорошо себя чувствую! Но сейчас в межсезонье, когда прошёл чемпионат мира, режим нарушаю регулярно (смеётся). Да, я себе позволяю расслабиться.

Немного отдохну — и снова работать. То есть как все. У нас в планах — усложнять программу, много новых элементов, к примеру четверной сальхов и тулуп.

Моё соперничество с Елизаветой Туктамышевой? Зайдите в мой «инстаграм», там много ответов. У нас с Лизой всё супер!" — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда — Молдова».