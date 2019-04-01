Тутберидзе о выступлении 14-летних на ЧР: зачем сдерживать прогресс?

Тренер юных фигуристок-чемпионок Этери Тутберидзе ответила трёхкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, считающей, что 14-летних спортсменок, выполняющих сложные прыжки, не стоило допускать на чемпионат России—2019, прошедший в Саранске.

«Маленьких девочек не стоит допускать на чемпионат России? Фигурное катание спрогрессировало, когда к соревнованиям со взрослыми допустили маленьких девочек, вспомните Аделину Сотникову, в 17 лет ставшую олимпийской чемпионкой после нескольких побед на чемпионате России. Женя Медведева в 14 лет взошла на подиум среди взрослых. В США 12-летняя девочка стала чемпионкой и прыгает четверной лутц. Они допускают девочек, а мы будем сдерживать? Это прогресс. Почему их не пускать? Они в этом 2019-м, а выиграли они ЧР-2019, будут представлять нашу страну на международных стартах.

В 20 лет я бы не стала изучать новые сложные прыжковые элементы – это дополнительный травматизм. Но в подростковом всё возможно, и это никуда уже от них не уйдёт», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер».