Алиев на тренировке сделал четверной тулуп

Российский фигурист Дмитрий Алиев показал комбинацию четверной тулуп — тройной аксель на тренировке в Санкт-Петербурге.

«Пробуем что-то новое! Например, комбинацию из четверного тулупа и тройного акселя», — написал Алиев в «Инстаграме».

В этом сезоне Алиев, работающий под руководством Евгения Рукавицына, занял девятое место на Кубке России и не был включён в состав национальной команды на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). На мировом первенстве победу одержал представитель США Нэйтан Чен.

Ранее Рукавицын сообщил, что его подопечный приступит к работе над новыми программами после весеннего призыва в армию.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Алиев занял седьмое место.

Видео доступно в "инстаграме" Алиева.