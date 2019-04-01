Мустафина: буду учить новые элементы, чтобы усложнить программу

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, почему решила пропустить чемпионат Европы, который состоится с 10 по 14 апреля в Польше.

«После чемпионата России мы сели со старшим тренером, всё обсудили и приняли совместное решение, что мне будет разумнее пропустить чемпионат Европы и начать готовиться к Европейским играм. Я не ставила перед собой задачу во что бы то ни стало выйти на пик формы к чемпионату России, просто тренировалась по намеченному плану. После национального первенства у нас было два этапа Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме. Если бы я поехала в Польшу на чемпионат Европы, это был бы уже четвёртый старт, а это всё же слишком большая нагрузка.

Сейчас на период между сборами я уезжаю вместе с дочкой в Пензу, где буду продолжать тренировки и, возможно, разучу какие-то новые элементы с тем, чтобы усложнить программу. Речь прежде всего о брусьях. В Пензе очень удобно тренироваться, не нужно тратить время на дорогу до зала. Если бы я осталась в Москве, найти место для тренировок было бы гораздо сложнее. То, что я пропускаю чемпионат Европы, совершенно не означает, что я стала не слишком серьёзно относиться к работе. У меня просто немного поменялись ближайшие планы и цели", — цитирует Мустафину «Р-Спорт».