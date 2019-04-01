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Тутберидзе: пока на следующем старте не докажешь, что лучший, ты никто

Тутберидзе: пока на следующем старте не докажешь, что лучший, ты никто
Другие / Фигурное катание

Тренер Этери Тутберидзе не исключила, что жёсткость её характера сыграла свою роль в уходе из её группы Адьяна Питкеева, Юлии Липницкой и Евгении Медведевой.

«Наверное, жёсткость сыграла свою роль в уходе Питкеева, Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и решил, что теперь он может тренироваться по-другому и даже обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но я считаю, как ты шёл к медали, только таким способом и пойдёшь дальше. Если я начну жалеть кого-то, уменьшать нагрузки, ничего не получится. Почему нужен отдельный хореограф? Почему вдруг стало нельзя тренироваться со всеми? Ты сошёл с подиума, и пока не докажешь снова на следующем старте, что ты лучший, ты никто. У тебя есть прошлое, но это никак тебе не поможет в будущем», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер».

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