Тутберидзе: не умею забывать, а следовательно простить до конца

В эфире программы «Познер» тренер Этери Тутберидзе назвала лучших, по её мнению, фигуристов. Это американец Брайан Бойтано, российская пара Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, французские танцоры Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Только в одном виде Тутберидзе отказалась назвать лучшую из лучших – в женском одиночном катании.
В традиционном блице, который завершал эфир, особо интересны ответы на три вопроса.
— О чём сожалеете?
— (После долгой паузы.) Стараюсь не сожалеть.
— Чего не терпите в других?
— Ложь в глаза.
— Что вам не нравится в себе?
— Я не умею забывать, а следовательно простить до конца.
После Олимпиады-2018 от Тутберидзе ушла одна из лучших учениц – двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Возникший конфликт до сих пор не разрешён. Новый тренер Медведевой, канадец Брайан Орсер, на Олимпиаде-1988 уступил золото любимцу Тутберидзе — Бойтано.