Тутберидзе: не умею забывать, а следовательно простить до конца

В эфире программы «Познер» тренер Этери Тутберидзе назвала лучших, по её мнению, фигуристов. Это американец Брайан Бойтано, российская пара Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, французские танцоры Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Только в одном виде Тутберидзе отказалась назвать лучшую из лучших – в женском одиночном катании.

В традиционном блице, который завершал эфир, особо интересны ответы на три вопроса.

— О чём сожалеете?

— (После долгой паузы.) Стараюсь не сожалеть.

— Чего не терпите в других?

— Ложь в глаза.

— Что вам не нравится в себе?

— Я не умею забывать, а следовательно простить до конца.

После Олимпиады-2018 от Тутберидзе ушла одна из лучших учениц – двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Возникший конфликт до сих пор не разрешён. Новый тренер Медведевой, канадец Брайан Орсер, на Олимпиаде-1988 уступил золото любимцу Тутберидзе — Бойтано.