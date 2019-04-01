«Норильский никель» и «Газпром-Югра» не сумели выявить победителя

Второй матч 16-го тура чемпионата России по мини-футболу между командами «Норильский никель» и «Газпром-Югра» завершился вничью — 3:3. У хозяев голами отметились Сергей Сергеев, Павел Сучилин и Исмаил Гибадуллин. Гости ответили забитыми мячами в исполнении Нандо, Владислава Шаяхметова и Звиад Купатадзе.

В первой встрече 31 марта «Норильский никель» уступил со счётом 2:3.

«Норильский никель», набрав 52 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. «Газпром-Югра» располагается на второй строчке (67 очков). Отставание югорчан от лидера, московского «КПРФ», составляет четыре очка.

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16-й тур. Второй матч

«Норильский никель» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:3.

Голы: Сергеев, 4, Сучилин, 25, Гибадуллин, 40 — Нандо, 11, Шаяхметов, 42, Купатадзе, 45.

Первый матч — 2:3.