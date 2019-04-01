Карякин и Карлсен одержали победы во втором туре мемориала Гашимова

В Шамкире (Азербайджан) продолжается шахматный турнир «Мемориал Вугара Гашимова». В отличие от первого тура, когда все партии завершились вничью, во второй день соревнований сразу три гроссмейстера одержали победы. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен взял верх над индийцем Вишванатаном Анандом, китаец Дин Лижэнь оказался сильнее россиянина Александра Грищука, а другой россиянин, Сергей Карякин, обыграл голландца Аниша Гири.

Азербайджанцы Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов, а также болгарин Веселин Топалов и чех Давид Навара разошлись миром.

Мемориал Вугара Гашимова проходит в шестой раз. Он посвящён памяти азербайджанского гроссмейстера, скончавшегося от рака в возрасте 27 лет. В 2009 году Гашимов стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принёс своей команде решающее очко в последнем туре).