Италия подтвердила, что будет претендовать на проведение Олимпиады-2026

Официально подтверждено, что на этой неделе итальянское правительство подпишет гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для принятие заявки Милана и Кортины д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом заявил секретарь по делам спорта Италии Джанкарло Джорджетти во время пресс-конференции, посвящённой началу визита оценочной комиссии МОК.

«Правительство Италии настроено провести Олимпийские игры. Мы достигли хорошего уровня сотрудничества», — приводит слова Джорджетти Inside the Games.

Гарантии включают в себя визы и обеспечение прав человека, а также обещание покрыть многомиллионный бюджет безопасности, оцениваемый в $ 465 млн, и обеспечить финансирование ряда инфраструктурных проектов, которые помогут социальному развитию. В особенности речь идёт об объектах, которые связаны с Паралимпийскими играми.