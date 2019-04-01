Зрители фестиваля «Прорыв-2019» впервые в России увидели тройное сальто на ВМХ

12-й фестиваль «Прорыв» с участием зарубежных и российских звёзд экстрима прошёл на малой арене спортивного комплекса «Лужники» при поддержке департамента спорта города Москвы. Программа включала мотофристайл, дрифтинг, дрон-рейсинг, а также фристайл на велосипедах, снегоходах и квадроциклах. В рамках фестиваля были задействованы специально сооружённые 17-метровые конструкции, 120 точек подвеса лебёдок, экраны общей площадью 260 квадратных метров и световое оборудование суммарной мощностью под 1000 кВт.

Одним из хедлайнеров «Прорыва» стал австралийский райдер Энди Бакворс, который впервые в России выполнил сложнейший элемент — тройное сальто на BMX, которое увидели 12 тысяч зрителей. Его соотечественник Райан Уильямс продемонстрировал акробатический трюк «глупый Вилли» — двойной передний флип на самокате, полностью закрученный на 360 градусов.

Британский каскадёр Терри Грант, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса и дублёр главного героя из фильмов про Джеймса Бонда, поразил аудиторию дрифтом с выходом из автомобиля во время его движения, а также хирургически точным дрифтом вокруг ведущего. Джош Шихан показал фирменный двойной бэкфлип на мотоцикле. Три российских мотокаскадёра выполнили «мёртвую петлю» и другие трюки в «Шаре смелости», в центре которого находились два человека.

Сильнейшие стронгмены страны осуществили перенос коромысла с мотоциклами весом свыше 400 кг, кантовку 300-килограммовых покрышек и силовой подъём «оси Аполлона» — толстого грифа с гигантскими колесами вместо блинов.

За музыкальную программу отвечали Serebro, Anacondaz, Cygo, Ганвест, GayazovBrothers, Егор Натс, Pabl.A и другие известные артисты.