Российские кёрлингисты одержали первую победу на чемпионате мира в Канаде

В четвёртом туре группового этапа чемпионата мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России в экстра-энде нанесла поражение Южной Корее со счётом 6:4. За российскую команду выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.



Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада

Групповой этап. Четвёртый тур

Россия — Южная Корея — 6:4

На старте соревнований россияне потерпели три поражения — от Шотландии (2:8), Канады (3:11) и Швейцарии (7:9). В следующем матче сборная России 2 апреля сыграет с командой США. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.