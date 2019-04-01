Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, россиянка Евгения Медведева посетила продуктовый магазин в Осаке, где участвует в шоу звёзд фигурного катания. Спортсменка купила много полезных продуктов, в том числе вишнёвый йогурт.

«У этого греческого йогурта прекрасный вкус. Я счастлива, потому что это был последний йогурт с вишнёвым ароматом на полке. Также есть органические напитки и много полезных продуктов!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме», выложив фоторепортаж о походе в магазин.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

После Олимпийских игр 2018 года Медведева перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Под его руководством она стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2019, который проходил в Японии.