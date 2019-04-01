Тутберидзе: нам с Загитовой хотелось доказать, что мы не случайные чемпионки

Тренер Этери Тутберидзе назвала победу своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира – 2019 «самой сложной медалью».

«Наверное, самая сложная медаль из разряда «себе доказать, что я могу» — это привести Алину опять к медали на чемпионате мира.

В этом сезоне у нас Алина менялась, росла и прямо превратилась по фигуре в маленькую женщину. Наверное, это усложнило наш путь, потому что нам хотелось доказать, что мы не случайные чемпионки.

У Ирины Винер была фраза: «Побеждает тот, у кого хвост чище». Под «хвостом» она подразумевает путь к победе. С этим я где-то согласна. И Алине сколько раз говорила, что, наверное, где-то сверху распределяются медали. Мы сидели после Олимпиады в Пхёнчхане, немного отмечали. Шёл какой-то кореец, увидел на столе у Алины две медали. Он остановился и сказал: «Как? Эти две медали — это твоё?» Естественно, Алина в жизни выглядит по-другому. И он сказал: «Ты должна понимать, что боги с Олимпа решили тебя за что-то вознаградить»», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер».