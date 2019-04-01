Тутберидзе: у меня нет друзей в России, за исключением моей команды

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему вернулась в Россию в тот момент, когда её жизнь в США наладилась.

«Я должна была себе доказать, что могу наладить эту жизнь, начать зарабатывать, тренировать. Финансово работать там очень выгодно, они молятся на русских и считают, что это лучшие специалисты в данном виде. Но у меня было ощущение, будто бы я не живу, стою на перроне, а поезда всё проезжают мимо, и они все не мои. Ждала, когда же начну жить. Ну вот всё налажено — живи. Но что-то не начиналось. Я поняла, что нужно вернуться. Думала, будет пусть не ненависть, но неприятие — дескать, ты вернулась, а кто тебя здесь ждёт? Но я решила, что должна пройти через всё самое ужасное и гадкое, пытаясь устроиться и начать здесь с нуля. Если я пойму, что это не моё и всё получила сполна, то вернусь. Уже понимала, как жить в Америке.

Мне кажется, даже если сейчас поеду в Америку, меня там будут ждать. У меня там очень много друзей. И это мои единственные друзья, за исключением моей команды. А так — у меня друзей здесь нет. В Америке друзья сохранились, и они какие-то настоящие. Хотя вначале я не могла понять — тебе все улыбаются, а по сути всем всё равно. «Хай, хау а ю дуинг?» Ты только хочешь рассказать, как у тебя дела, а человек-то уже ушёл. Его это абсолютно не интересует. Я к этому никак не могла привыкнуть. У нас всё-таки такой менталитет — или мы улыбаемся, или вообще друг друга не замечаем. Наверное, это честнее, что ли. Мы по-другому воспитаны», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер».