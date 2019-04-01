Леонова: зачем себя мучить и истязать, когда у тебя всё есть?

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова не согласна с мнением тренера Этери Тутберидзе, которая в эфире программы «Познер» заявила, что, спустившись с пьедестала, спортсмен вновь становится никем до следующей победы.

«Титул остаётся с тобой на протяжении всей жизни. Тем более если это первое место. Это же очень здорово и почётно быть чемпионом чего-либо.

Это никак не поможет в будущем? Если в этом смысле… Нет, всё-таки не соглашусь. Возможно, она просто так воспитывает своих спортсменов. Мне всегда казалось, что в группе Этери Тутберидзе существует только одно место — первое и никакое больше. Поэтому я даже немного не понимаю эту фразу… Потому что есть много спортсменов, которые добились хороших результатов в спорте и по-прежнему на слуху. Они очень популярны, участвуют в различных шоу.

Можно выиграть и уйти, но очень важно уйти красиво, чтобы потом о тебе говорили. Можно выиграть, уйти, а потом вернуться и попытаться выиграть снова. Но если не выиграешь, возникнет вопрос: зачем ещё раз выходил, если уже выиграл? Зачем себя мучить и истязать, когда у тебя всё есть?» — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».