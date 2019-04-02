Жулин: ошибка Медведевой в том, что она не принесла букет Тутберидзе

Известный фигурист и тренер Александр Жулин рад обеим медалям, которые завоевали на чемпионате мира в Японии российские фигуристки – и золоту Алины Загитовой, и бронзе Евгении Медведевой.

«Меня порадовало и золото Алины и бронза Жени, потому что этот сезон у них проходит под огромным прессингом, столько грязи, сколько на них вылито… фанаты сходят с ума. Я был очень рад за обеих. Я знал, что Алине очень тяжело давалась подготовка, не было никакой мотивации, там свои моменты жизненные. Только за месяц до начала чемпионата мира она начала нормально работать. Поэтому я был рад, что она выиграла, и выиграла с достойным прокатом. В прекрасной форме была.

И Женя, в общем-то, уже начала подходить к этой прекрасной форме, несмотря на то, что поменяла тренера. Ведь тоже поменяла тренера по какой-то, видимо, причине. Женю я очень люблю, я с ней работал. Замечательный человечек, труженица, фанатичка своего дела. Одна у неё была ошибка в этой жизни, как мне кажется, что она не принесла букет цветов Этери после того, как она закончила у нее тренироваться. Это была всего лишь одна ее ошибка. А то, что она меняла тренера – не меняла – это жизнь», – сказал Жулин в программе «Фетисов».