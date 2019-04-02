Российским лыжникам могут запретить общаться в соцсетях во время турниров

Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться социальными сетями на самых ответственных стартах сезона, рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе. Ранее такое правило ввёл наставник сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер.

«Нам надо ввести такое же правило, как в сборной Швеции, когда во время крупных турниров членам сборной запрещено общаться в соцсетях. Это нормальное явление, я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде — постили красивые фотографии, рекламу. На мой взгляд, это совершенно неправильно.

Я не видела, чтобы во время ЧМ-2019 наши спортсмены оставляли какие-то негативные высказывания или отвечали на провокации в социальных сетях. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях. Те, кто так и сделал, здорово выступил в Зеефельде», — приводят слова Вяльбе «Известия».