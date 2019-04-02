Авербух: Коляда может, его любят судьи, а ему будто и не надо

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух, подводя итоги чемпионата мира в Японии, раскритиковал Михаила Коляду, который при чистом прокате мог бы занять место намного выше шестого на чемпионате мира.

«Если критиковать, то я бы критические стрелы бросил только в Михаила Коляду. Хотя вот кого прессуют бедного – ему достается уже ото всех, и за команду, что плохо выступил. Почему критика? Только потому, что видно, что он может. Когда человек работает на пределе, чего его критиковать, радуешься, что он справился. Но Мишка может, у него прыжок фантастической красоты. Он когда его прыгает, там плюсы просто зашкаливают. Он катается, его любят судьи, ему ставят всегда компоненты уровня самых топовых спортсменов. И это всё будто: «Да не надо мне». Он даже с неубедительным катанием всё равно шестой на чемпионате мира. Ему ставят. И вот это обидно. Только за это стрелы. Что ж там не хватает, когда ты видишь, что он всё может», – сказал Авербух в программе «Фетисов».