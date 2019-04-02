Российские кёрлингисты уступили сборной США на чемпионате мира в Канаде

В пятом туре группового этапа чемпионата мира по кёрлингу в Летбридже (Канада) мужская сборная России проиграла команде США – 3:10. За российскую команду выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.



Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада

Групповой этап. Пятый тур

Россия — США – 3:10.



На старте соревнований россияне потерпели три поражения — от Шотландии (2:8), Канады (3:11) и Швейцарии (7:9). Единственная победы была одержана в четвёртом круге – в экстра-энде россияне обыграли сборную Южной Кореи (6:4). В следующем матче сборная России 3 апреля сыграет с командой Китая. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.



Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.

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