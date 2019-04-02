Биатлонист Семаков рассказал, почему в 2014 году перешёл в сборную Украины

Биатлонист Владимир Семаков и его тренер Лариса Путятина оценили перспективы попадания спортсмен в основной состав сборной России. Семаков, ранее выступавший за сборную Украины, выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.



«Если возьмут — вернусь, конечно. Как-то не верю в это, правда. Но планы всё равно — тренироваться, завершать не собираюсь, мне очень нравится дома, в Удмуртии. Здесь прямо в удовольствие катаешься, поддержка родных близких, в местной сборной крутые ребята. Конечно, если попаду в сборную, буду на сто процентов выкладываться. Хотя особой разницы нет — что дома, что в сборной. Все равно всегда работаю на максимум.



Почему уехал на Украину в 2014 году? В России была очень высокая конкуренция. Уехал я ради опыта, у меня получилось узнать, что такое настоящий, мировой биатлон. Поднять свой уровень, послушать зарубежных тренеров. До сих пор нахожу в себе что-то новое, и в ментальном смысле, и в тренировочном процессе», — цитирует Семакова «Спорт-экспресс».



«Ничего невозможного нет. При нашем новом руководстве ставится во главу угла спортивный принцип. Так что надеемся, и он надеется, что будет участвовать в отборе. Жена у него тоже биатлонистка и она только за то, чтобы муж бегал. Но насчёт победы в чемпионате России – я даже не поверила сначала, когда увидела. При переходе в украинскую сборную я его поддерживала – пробуй, работай. Теперь вернулся – потому что жена сказала, что всё, пора второго ребёнка заводить. Украинцы Владимира не отстраняли, они хотели его оставить. И вот так всё сложилось. Молодец, ему медаль за верность биатлону надо давать», – сказала Путятина.

Стал известен расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон