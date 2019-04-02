Куклина: не сезон, а американские горки

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сезона.



«Не сезон, а американские горки. Никогда не знаешь, какой вираж будет следующим!» – написала Куклина в своём «инстаграме».



Напомним, в сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом стало 22-е место, которое она заняла в спринтерской гонке в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса заняла 16-е место в индивидуальной гонке. Других гонок она не бежала.



На продолжающемся чемпионате России в Тюмени Куклина выиграла гонку преследования и заняла второе место в масс-старте.

Ранее Лариса заявила, что расстроена тем, что сезон окончен. По её словам, она не набегалась и не получила удовольствия.