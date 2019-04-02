Вяльбе: у нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на ЧМ-2019

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как относится к увлечению спортсменов социальными сетями.

«Нам надо ввести такое же правило, как в сборной Швеции, когда во время крупных турниров членам сборной запрещено общаться в соцсетях. Это нормальное явление, я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде — постили красивые фотографии, рекламу. На мой взгляд, это совершенно неправильно.

Я не видела, чтобы во время чемпионат мира—2019 наши спортсмены оставляли какие-то негативные высказывания или отвечали на провокации в социальных сетях. Если бы случилось, как с Павловой, то для этого человека всё онлайн-общение с болельщиками тут же бы закончилось. Ни в коем случае так делать нельзя. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях. Те, кто так и сделал, здорово выступил в Зеефельде", — цитируют Вяльбе «Известия».

Российская биатлонистка Евгения Павлова перед стартом на чемпионате мира в Эстерсунде опубликовала пост в «инстаграме» с жёстким обращением к болельщикам.