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Лазукин заменил Коляду в составе сборной России на командный чемпионат мира

Лазукин заменил Коляду в составе сборной России на командный чемпионат мира
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда не сможет выступить на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония) из-за болезни — рецидива гайморита. В составе сборной России его заменит Андрей Лазукин, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

На прошедшем чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Лазукин заменил Максима Ковтуна и занял 10-е место.

Состав сборной России на соревнования в Фукуоке выглядит следующим образом:

— мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин;

— женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева;

— спортивные пары: Наталья Забияко/Александр Энберт;

— танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

За первое место в каждом виде программы команда-победитель наберёт 12 очков, за второй результат фигурист получит 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

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