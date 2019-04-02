Лазукин заменил Коляду в составе сборной России на командный чемпионат мира

Российский фигурист Михаил Коляда не сможет выступить на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония) из-за болезни — рецидива гайморита. В составе сборной России его заменит Андрей Лазукин, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

На прошедшем чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Лазукин заменил Максима Ковтуна и занял 10-е место.

Состав сборной России на соревнования в Фукуоке выглядит следующим образом:



— мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин;



— женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева;



— спортивные пары: Наталья Забияко/Александр Энберт;



— танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.



За первое место в каждом виде программы команда-победитель наберёт 12 очков, за второй результат фигурист получит 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.