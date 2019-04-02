Вяльбе: раньше я была против микрогрупп в сборной, теперь — двумя руками за

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что за последние годы у неё изменилось отношение к тренировочным микрогруппам.

На прошедшем чемпионате мира в Зеефелде россияне завоевали пять серебряных и три бронзовые награды.

«Мне кажется, важную роль в этом успехе сыграло наличие в команде микрогрупп — их возглавляют Маркус Крамер, Олег Перевозчиков, Юрий Бородавко и Егор Сорин. Если семь-восемь лет назад я была противницей такого подхода, то сейчас обеими руками «за». Ведь были годы, когда одна группа полностью проваливалась на чемпионате мира, а в другой были спортсмены, которые находились в хорошей форме и приносили медали. К тому же между группами есть здоровая конкуренция. Возьмём чемпионат мира 2019 года. Вроде бы спортсмены из группы Перевозчикова не ярко проявляли себя в ходе сезона, но на главном старте года два его лыжника были в эстафете, а Бессмертных стал серебряным призёром в индивидуальной гонке», — цитируют Вяльбе «Известия».