Биатлонистка Никулина: новость о попадании в состав сборной на меня не повлияла

Представительница Новосибирской области Анна Никулина прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. В личных гонках завоевать медали она не смогла.

Анна вошла в расширенный состав сборной России на следующий сезон. Список был представлен вчера, 2 апреля, по итогам тренерского совета.

«Мне очень повезло с лыжами, а также удалось отлично отработать на рубеже. В личных гонках на чемпионате России не получилось завоевать медаль, но рада, что сумела собраться на свой этап в эстафете. Попадание в расширенный состав сборной? Вообще никак не повлияла эта новость», — приводит слова Никулиной сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 2 апреля, в Тюмени также состоится мужская эстафетная гонка.