Морозова: получилось догнать соперниц и справиться с работой на рубеже

Представительница ХМАО-Югра Анастасия Морозова поделилась впечатлениями от прохождения второго этапа в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.



«Отправлялась на дистанцию с мыслями догнать соперника, было большое отставание, но второй этап — ещё не конец гонки. Получилось догнать соперников и справиться с работой на рубеже. Вообще, концовка сезона получается непростой, но я всё равно рада, что участвую в чемпионате России, тем более в Тюмени, где отличная база и болельщики», — приводит слова Морозовой сайт «Матч ТВ».

Морозова вошла в расширенный состав сборной России на следующий сезон. Список был представлен вчера, 1 апреля, на тренерском совете в Тюмени.

Сегодня, 2 апреля, на чемпионате России также пройдёт мужская эстафета.