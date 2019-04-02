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Морозова: получилось догнать соперниц и справиться с работой на рубеже

Морозова: получилось догнать соперниц и справиться с работой на рубеже
Другие / Биатлон

Представительница ХМАО-Югра Анастасия Морозова поделилась впечатлениями от прохождения второго этапа в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Отправлялась на дистанцию с мыслями догнать соперника, было большое отставание, но второй этап — ещё не конец гонки. Получилось догнать соперников и справиться с работой на рубеже. Вообще, концовка сезона получается непростой, но я всё равно рада, что участвую в чемпионате России, тем более в Тюмени, где отличная база и болельщики», — приводит слова Морозовой сайт «Матч ТВ».

Морозова вошла в расширенный состав сборной России на следующий сезон. Список был представлен вчера, 1 апреля, на тренерском совете в Тюмени.

Сегодня, 2 апреля, на чемпионате России также пройдёт мужская эстафета.

Стал известен расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон
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