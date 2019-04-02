Биатлонистка Нечкасова завершит карьеру после эстафеты на чемпионате России

Российская биатлонистка Галина Нечкасова, выступающая за команду Новосибирской области, завершит карьеру по окончании эстафетной гонки в рамках чемпионата России в Тюмени, сообщает канал «Тюменской арены» в YouTube.

30-летняя спортсменка дебютировала в сборной России в сезоне-2013/14. В январе 2014 года она была включена в состав российской команды на этап Кубка мира в Антхольце. 16 января 2014 года она заняла 59-е место в спринтерской гонке.



В эстафете на Кубке мира Нечкасова дебютировала в Оберхофе 7 января 2015 года. После своего этапа была четвёртой, в итоге сборная стала седьмой.

Галина — победительница и призёр этапов Кубка IBU. В 2011 году она выиграла чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место в смешанной эстафете.