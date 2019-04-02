Каплина, Морозова, К. Резцова и Мошкова выиграли эстафету на ЧР по биатлону

Женская сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Серебро завоевала команда Свердловской области. Третьей стала команда Красноярского края.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Эстафета
1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Екатерина Мошкова) — 1:17.20,2 (1+11).
2. Свердловская область (Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина) — +17,9 (2+11).
3. Красноярский край (Елена Чиркова, Наталья Гербулова, Диана Якимец, Маргарита Васильева) — +1.08,7 (2+9).
Сегодня, 2 апреля, в Тюмени также состоится мужская эстафетная гонка.
Чемпионат России-2019. Женщины. Эстафета 4x6 км
02 апреля 2019 года, вторник. 11:15 МСК
1
ХМАО-Югра1:17:20.2
2
Свердловская область+17.9
3
Красноярский край+1:08.7
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