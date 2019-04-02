Каплина, Морозова, К. Резцова и Мошкова выиграли эстафету на ЧР по биатлону

Женская сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Серебро завоевала команда Свердловской области. Третьей стала команда Красноярского края.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень

Женщины. Эстафета

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Екатерина Мошкова) — 1:17.20,2 (1+11).

2. Свердловская область (Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина) — +17,9 (2+11).

3. Красноярский край (Елена Чиркова, Наталья Гербулова, Диана Якимец, Маргарита Васильева) — +1.08,7 (2+9).

Сегодня, 2 апреля, в Тюмени также состоится мужская эстафетная гонка.