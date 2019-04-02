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К. Резцова: старалась привезти отрыв, даже когда сильно задыхалась

К. Резцова: старалась привезти отрыв, даже когда сильно задыхалась
Другие / Биатлон

Представительница ХМАО-Югры Кристина Резцова прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Спасибо болельщикам, очень хорошая поддержка на этом чемпионате. Несмотря на то, что стрельба у меня была не очень хорошей в этом сезоне, в этой гонке более чем довольна своим выступлением. Даже при одном промахе при стрельбе стоя всем довольна. С первого этапа мы много проигрывали, но такой был настрой — бороться, несмотря ни на что. Я старалась максимально привезти отрыв, даже на последнем подъёме, когда сильно задыхалась», — цитирует Резцову сайт «Матч ТВ».

Сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой в эстафете завоевала золото.

Каплина, Морозова, К. Резцова и Мошкова выиграли эстафету на ЧР по биатлону
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