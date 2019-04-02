Мошкова: на последнем рубеже я не справилась с нервами

Представительница ХМАО-Югры Екатерина Мошкова прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Нужно было чисто стрелять, но на последнем рубеже я не справилась с нервами, не могла поймать мишень. Пришлось пройти штрафной круг. Слава богу, что девчонки привезли мне значительный отрыв от соперниц. Кстати, по трассе вообще не оглядывалась, лишь в конце узнала, что никого нет рядом», — приводит слова Мошковой сайт «Матч ТВ».

Сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой в эстафете выиграла золото. Серебро завоевала команда Свердловской области. Третьей стала команда Красноярского края.

Сегодня, 2 апреля, также состоится мужская эстафета.