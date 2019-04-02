Мошкова: я первый раз в жизни бежала четвёртый этап эстафеты

Представительница ХМАО-Югры Екатерина Мошкова оценила выступление в эстафете на чемпионате России в Тюмени. Команда в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой выиграла золото.

«На самом деле, я первый раз в жизни бежала четвёртый этап. И, наверное, не справилась с волнением. Когда девчонки выступали, за них сильно переживала, и это, видимо, немного меня подкосило на последнем рубеже.

Бежать с таким преимуществом на самом деле не легче, чем в борьбе. Потому что на тебе лежит ответственность и нельзя упустить медаль.

Как будем отмечать победу? Обычно мы собираемся и пьём чай с тортиком. Но на этот раз, видимо, не получится. Сегодня после завершения мужской эстафеты мы будем собираться в дорогу домой. И вечером уедем", — цитирует Мошкову «Тюменская арена».

Серебро завоевала команда Свердловской области. Третьей стала команда Красноярского края.