Власов и Чакветадзе вошли в состав сборной России на ЧЕ по греко-римской борьбе

С 11 по 14 апреля в Бухаресте (Румыния) пройдёт чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Официальный сайт ФСБР опубликовал состав команды на эти соревнования. В частности, в заявку включены победители Олимпийских игр Роман Власов и Давит Чакветадзе.

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Бухарест

Состав сборной России

До 55 кг. Виталий Кабалоев — призёр первенства Европы U23.

До 60 кг. Сергей Емелин — чемпион мира—2018, чемпион Европы—2018.

До 63 кг. Степан Марянян — чемпион мира—2018, победитель Евроигр-2015.

До 67 кг. Артём Сурков — чемпион мира—2018, трёхкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018).

До 72 кг. Абуязид Манцигов — призер чемпионата Европы—2017.

До 77 кг. Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), двукратный чемпион мира (2011, 2015), трёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2018).

До 82 кг. Александр Комаров — четырёхкратный победитель первенств мира.

До 87 кг. Давит Чакветадзе — олимпийский чемпион—2016, победитель Евроигр-2015.

До 97 кг. Муса Евлоев — чемпион мира—2018.

До 130 кг. Сергей Семёнов — чемпион мира—2018, бронзовый призёр Олимпиады-2016.