Круглов: я не строил бы иллюзий, что в нынешнем сезоне произошёл какой-то прорыв

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил выступление сборной России в сезоне-2018/19.

«В выступлении сборной России в нынешнем сезоне есть определённые моменты, которые оставляют вопросы. Я не строил бы иллюзий, что в нынешнем сезоне произошёл какой-то прорыв. До лучших времён сборной России в 2009, 2010 и 2011 годах ещё расти и расти.



Нужна ли смена тренерского штаба? Нужно провести полный анализ на основе результатов спортсменов и сравнить их, к примеру, с норвежцами. А потом задать себе вопрос, а в правильном направлении ли мы двигаемся?» — приводит слова Круглова сайт «Матч ТВ».

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде сборная России завоевала две серебряные и одну бронзовую награды.