Глазырина: я ставила цель вернуться в сборную России

Представительница Свердловской области Екатерина Глазырина прокомментировала завоевание серебряной медали в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Спортсменка вернулась к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Отставание было достаточно большое. Сначала старалась догнать соперницу, бежавшую второй. В итоге это у меня практически получилось сделать до стрельбы. Мне и говорили тренеры: не бросайся сразу в гонку, пройди дистанцию равномерно, главное – точно стрелять. Но это сегодня не для меня. Почему-то была уверенность и на «лёжке», и на «стойке». Хотя мандраж присутствовал. Но рассчитывала, что, преследуя лидера, смогу и быстро бежать, и чисто стрелять.

Были бы ещё круги, может быть, ещё бы и поборолась за золото. Но 6 км – не такая длинная дистанция, поэтому начать быстро и успешно закончить гонку у меня вполне бы сил хватило. Лыжи работали нормально, и была уверенность в себе", — цитирует Глазырину «Тюменская арена».

Екатерина также оценила попадание в расширенный состав сборной России на сезон-2018/19.

«Я ставила цель вернуться в команду. И, если всё удачно сложится, готова трудиться. Чувствую в себе силу, энергию», — сказала Глазырина.

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