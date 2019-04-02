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Васильева: на концовку эстафеты меня не хватило

Васильева: на концовку эстафеты меня не хватило
Другие / Биатлон

Представительница Красноярского края Маргарита Васильева прокомментировала завоевание бронзы в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Я прекрасно понимала, что надо бороться. У нас был шанс в тройке призёров, но в неё надо было ещё пробиться. Поэтому изначально выбрала не свой темп, решив, что буду догонять соперниц. Видимо, из-за этого меня и не хватило на концовку гонки. Конечно, как и другие девочки волновалась. События в эстафете менялись, можно сказать, молниеносно. То наша команда находится на одном месте, то – на другом, то бежим штрафной круг и так далее. И при этом было приятно слышать поддержку болельщиков. Да и мы, участницы, понимали, что эстафета завершает трудный сезон. Скоро можно ехать домой, да ещё с медалями.

В Тюмени сборная Красноярского края выигрывала женскую эстафету, в состав которой я входила. Так что город действительно мне приносит удачу", — цитирует Васильеву «Тюменская арена».

Маргарита находится под угрозой дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за 12 месяцев.

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