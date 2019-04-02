У киргизского спортсмена украли олимпийскую медаль, телевизор и бритву

В Бишкеке (Киргизия) был ограблен дом олимпийского призёра, борца греко-римского стиля Руслана Тюменбаева, сообщает Sputnik Кыргызстан. Спортсмен сообщил, что это не первая кража в его доме, однако на этот раз воры украли главную награду в его жизни – бронзовую олимпийскую медаль Игр в Пекине-2008.



«Раньше воровали по мелочи, но в милицию я заявление не писал, ведь частные дома нередко грабят. Медали были в сумке, вор, наверное, решил продать их. Однако олимпийские медали в нашей стране есть всего у нескольких человек, поэтому он не сможет продать или подарить их. Верю, что он все-таки вернет награды. Тогда я не буду его мучить», – сказал сам Тюменбаев.



«Воры проникли в дом в жилмассиве «Ак-Орго» и украли порядка 12 наград с документами, в том числе медаль Олимпийских игр. Кроме того, украдены телевизор и дорогая бритвенная машинка», – заявила сестра борца Бактыгуль Тюменбаева.

