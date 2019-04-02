Круглов: Логинову стоит объясниться со своими партнёрами по команде

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил ситуацию вокруг Александра Логинова, который отбыл дисквалификацию за применение допинга.

«Как человек, работающий в коммуникациях, могу сказать, что Логинову стоит объясниться со своими партнёрами по команде. Бывают такие истории, когда спортсмен оступился, юридически отбыл своё наказание и вновь возобновил свои выступления. Но ведь есть ещё и человеческие отношения в коллективе, тем более спортсмены проводят вместе по полгода, и хотя бы какое-то объяснение должно быть», — приводит слова Круглова сайт «Матч ТВ».

Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19. На прошедшем чемпионате мира он завоевал серебряную и бронзовую медали.