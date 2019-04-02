Мельниченко выиграл гонку на 15 км свободным стилем на чемпионате России

Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области. Андрей прошёл дистанцию за 32 минуты и 42,7 секунды. Вторым к финишу, с отставанием от лидера в 15 секунд, пришёл Иван Якимушкин, у Алексея Шемякина (+25,1 секунды) третий результат.



Для 26-летнего спортсмена это первое золото взрослого национального первенства – ранее он по разу выигрывал серебряную и бронзовую награды чемпионата России.



Напомним, Мельниченко занял 14-е место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2018/19. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, расположившийся на второй строчке общего зачёта.



Напомним, в женской гонке чемпионата России на 10 км свободным стилем победу праздновала лидер сборной Наталья Непряева.